マクドナルド、1年前は大量転売の「ちいかわ」ハッピーセット　対策強化されたが、その成果は

人気キャラ「ちいかわ」とコラボした「ハッピーセット」が、マクドナルドの店舗で2025年5月に期間限定で販売されたときは、大量転売行為が大きな社会問題になった。

マックは、その1年後に転売対策を強化したうえで、新しい「ハッピーセット『ちいかわ』」を26年5月15日にスタートさせた。初日は、より購入条件を厳しくしたが、商品の争奪戦は起きなかったのだろうか。

公式アプリで配布する購入券がないと商品が買えない

1年前の騒動では、ちいかわのおもちゃだけを抜き取り、レジのカウンターに商品が大量放置されたとする動画や画像がネット上で出回り、「転売ヤー」の仕業ではないかとされた。

さらに、フリマサイトでは、高額転売されたおもちゃがズラリと並んだ。各店では、商品の売り切れが続出し、子どもたちが買えないとの声が上がった。マックは、転売行為を控えてほしいと呼びかけるとともに、商品提供の遅れなどが生じたとして謝罪する事態になっていた。

それから1年経って、マックは、転売対策を強化したうえで、「ハッピーセット『ちいかわ』」の販売に踏み切った。

公式サイトなどの告知によると、第1弾の15日～28日、第2弾の29日～6月11日は、それぞれ別のおもちゃ4種類を付けて販売する。第1弾は、マックのマネージャーなどになった「ちいかわ」「ハチワレ」「くりまんじゅう」「ラッコ」の4種類のフィギュアをおもちゃに用意した。

初日の15日と29日は、公式アプリで配布する購入券がないと商品が買えない。また、朝マック、レギュラーのメニュー時間帯でそれぞれ1人4個までと制限を付けた。それ以外の日は、購入券はないが、1グループで1会計4個までの制限になっている。「おもちゃの種類は選べません。なくなり次第終了です」とも注意喚起した。

告知では、次のように、転売行為について断固たる措置を取るとした。