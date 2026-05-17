充実の西武池袋線に比べ、ぱっとしない西武新宿線...だが、十分すぎるポテンシャルで「沿線格差」解消へ動き加速

西武鉄道の主要路線といえば、西武池袋線と西武新宿線である。西武池袋線は、池袋駅という大ターミナルを起点とし、飯能へ、列車によっては西武秩父へ向かう路線となっている。特急「ちちぶ」「むさし」にはデザインも美しく車内も快適な001系「Laview」が使用され、東京メトロ有楽町線や副都心線にも乗り入れる。

いっぽう、西武新宿線は、西武新宿駅というこの路線のみのターミナルが起点である。近くには日本最大級のターミナル・新宿駅があるものの、少し離れている。他路線と接続するのは高田馬場駅であり、JR東日本の山手線や東京メトロ東西線からの乗客をこの駅が受け入れる。向かう先は本川越駅だが、所沢駅あたりではもう空いている。

同一鉄道社内での「沿線格差」

沿線の雰囲気としては、西武池袋線のほうがいろいろなものが充実していて明るく、西武新宿線はいまいちぱっとしないところがあり、同じ西武鉄道でも「沿線格差」があると指摘されている。

西武ホールディングスの株主総会でも、池袋線沿線ではさまざまな施策が行われているのに対し、新宿線沿線の取り組みが遅れることを問題視する質問が出たことがある。

通常、沿線格差は別々の事業者間で言われるものだが、西武鉄道では、同一の事業者内に不満が出るほどの差がある。それが路線のブランド力の差にも影響している。

もちろん、西武鉄道もこの課題を自覚しており、さまざまな取り組みを進めている。