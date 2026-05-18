JR西「ハローキティ新幹線」、8年で100万人運びラストラン　「2027年を目途」引退の500系、残り4編成に

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」をあしらったJR西日本の「ハローキティ新幹線」が2026年5月17日に約8年の運行を終えた。

新大阪駅（大阪市）の20番ホームには多くのファンがつめかけ、最終便を「ありがとう」の声で見送った。

展示スペースやイラスト入りヘッドカバー、フォトスポットも

ハローキティ新幹線は、人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の世界観をテーマにした500系の「500 TYPE EVA」を改装する形で18年6月にデビュー。新大阪―博多間を「こだま」として1日1往復してきた。ピンク色でハローキティのリボンを大きくあしらった外装が特徴。8両編成で、1号車には限定グッズや地域の特産品の展示スペース「ハロー！プラザ」を設け、2号車ではヘッドカバーにハローキティのイラストが入り、撮影スポットもあった。

15年11月から18年5月にかけて走った「500 TYPE EVA」は2年半で延べ40万人弱が乗ったのに対して、ハローキティ新幹線は8年弱で約100万人を運んだ。20年春から本格化したコロナ禍を乗り越え、多くの乗客に親しまれた車両だ。

最終運行日のハローキティ新幹線は、博多発・こだま942号として、11時25分に新大阪駅20番線ホームに到着。ホーム上にはキティちゃんグッズを持ったファンも多く、最終便にあたる折り返し・こだま949号は、「ありがとう！」の声に見送られて11時37分に出発。定刻どおり15時51分に博多駅に到着した。