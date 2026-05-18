DeNA松尾汐恩捕手、「山本祐大が抜けてしんどいと思う」球団OB不安視...1試合5盗塁「キャッチャーとしては困る」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年5月17日にユーチューブを更新し、DeNA松尾汐恩捕手（21）について「山本祐大が抜けてしんどいと思う」との見解を示した。

「7個走られるのは、結構ショック」

DeNAとソフトバンクの両球団は12日、DeNA山本祐大捕手（27）と、ソフトバンク尾形崇斗投手（26）と井上朋也内野手（23）の1対2の交換トレードが成立したことを発表した。

山本は今季、DeNAの正捕手として試合に出場していた。チームは山本が抜けた12日以降、松尾を6試合中、5試合でスタメン起用し、ベテラン戸柱恭孝捕手（36）がサポート役に徹している。

松尾は15日から東京ドームで行われた巨人との3連戦で、第2戦（16日）と第3戦（17日）で先発マスクをかぶった。

第2戦は、2個の盗塁を許し3－4で敗れた。第3戦では5回に1イニング3個の盗塁を許し、1試合で5個の盗塁を決められた。試合は0－1で敗れ、巨人戦3連敗を喫した。

巨人3連戦を振り返った高木氏は、「DeNAは課題が見つかった」とし、その「課題」に言及した。

「（松尾は）この3連戦で7個盗塁を許している。7個走られるのは、結構ショック。最後の方は、送球になっていない。（セカンドへの送球が）ショートの方に逸れた。ショートの方に逸れるというのは、絶対に（走者を）刺せない方向に投げているということ。松尾を揺さぶられると、DeNAは困る。山本祐大が抜けてしんどいと思う」