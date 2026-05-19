また金属盗！「スタッフ一同愕然として...」　新潟のキャンプ場が炊事場蛇口など大量被害、県警が捜査

キャンプ場の炊事場にある蛇口などが大量に盗まれたとして、新潟県長岡市の宿泊施設が、X上で被害写真を投稿し、窮状を訴えている。

相場が高くなっているとされる金属類の盗難被害が、最近全国で相次いでいる。県警の長岡署が、施設からの被害届を受理して、窃盗の疑いで捜査している。

流し台の蛇口6個が消えており、穴が開いて見えた

「まさかの事態にスタッフ一同愕然としております」

宿泊施設の「山古志の宿あまやちの湯」は2026年5月17日、公式Xにこう投稿し、蛇口のほか、かまどの金属網もすべて盗まれたと報告した。

アップされた写真3枚を見ると、炊事場の流し台にあるはずの蛇口6個が消えていた。蛇口を差し込んでいた穴が開いて見える。また、かまど5か所では、薪や鍋を置く網がなくなっていたという。

キャンプ場は、5月29日にオープン予定だ。投稿によると、17日に冬囲いを外しに行ったところ、盗難に気づいた。同じ29日にオープン予定のログハウスには被害がなかったという。投稿では、警察に被害届を出して調べてもらっていることを明らかにした。そして、次のように現状を報告した。

「オープンの予定は変えることなく復旧作業を行いますが、作業が間に合わず応急処置的なものでご不便をおかけすることがあるかもしれませんが、ご了承下さい」

これらの投稿は、大きな反響を集め、6万件以上の「いいね」が集まった。施設へのエールが相次ぎ、「酷すぎる。少し昔の日本ではこんな事無かったのに」「負けずに頑張ってください、心から応援しています」といった声が寄せられている。

あまやちの湯は、施設を長岡市が所有し、山古志観光開発公社が管理している。施設の支配人は18日、被害の状況についてJ-CASTニュースの取材に説明した。