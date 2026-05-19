外国人男性が参道の竹に落書き、動画が物議　京都・伏見稲荷大社が呼びかけ「マナーを守って」

「千本鳥居」で知られる京都市伏見区内の伏見稲荷大社で、外国人男性が参道の竹に落書きしているとする動画がSNS上で投稿され、迷惑行為だと批判が相次いでいる。

この騒ぎを受けて、伏見稲荷大社は2026年5月19日、「他の参拝者のご迷惑となるほか、境内景観を損なう行為」だとして、マナーを守るよう公式サイトで呼びかけた。

「止めて下さい！」と大声を上げると...

鳥居が並ぶ坂道の参道で、黒っぽいTシャツに短パン姿の外国人男性が、脇の斜面に上がって、竹に右手で何か書き込むような仕草をしている。

参道の少し下では、同じような服装をした別の男性が見守っていた。

この短い動画は、ベトナム人の男性が16日、スレッズ上で投稿した。

投稿者は、この日午後に外国人男性らに遭遇したとし、男性は、竹に名前を彫ろうとしていたと状況を説明した。投稿者は、神社に敬意と愛着を感じていたため激しい怒りを感じ、見過ごすわけにはいかないと感じた。

「止めて下さい！」

英語などでこう大声を上げると、見守っていた男性は、不機嫌になり、投稿者に言い返してきた。竹を彫っていた外国人男性は、持っていた石のようなものを投げ捨てるようにしながら、投稿者に近づいてきたので、危険を感じて逃げた。2人は、不満そうにしながらも、その場からは立ち去ったという。

人通りの少ない場所で、近くに何人か観光客がいたが、声を上げにくそうだった。投稿者も、独りだったため、後をつけて来るのではないかと怖かったものの、誰かが止めないといけないと思ったとしている。

この動画は、X上で次々に取り上げられ、18日になって騒ぎになった。日本の文化を壊す迷惑行為だとして、ネット上で批判の声が相次いでいる。

日本テレビの26年1月7日付ウェブ版ニュースによると、伏見稲荷大社の千本鳥居につながるハイキングコースの竹林では、竹に英語などのイニシャルやハートマークなどが鋭利な硬いもので彫られる被害が続出しているという。