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外国人男性が参道の竹に落書き、動画が物議　京都・伏見稲荷大社が呼びかけ「マナーを守って」

2026.05.19 18:33
野口 博之

   「千本鳥居」で知られる京都市伏見区内の伏見稲荷大社で、外国人男性が参道の竹に落書きしているとする動画がSNS上で投稿され、迷惑行為だと批判が相次いでいる。

   この騒ぎを受けて、伏見稲荷大社は2026年5月19日、「他の参拝者のご迷惑となるほか、境内景観を損なう行為」だとして、マナーを守るよう公式サイトで呼びかけた。

  • 伏見稲荷大社の「千本鳥居」
    伏見稲荷大社の「千本鳥居」
  • 伏見稲荷大社が注意喚起
    伏見稲荷大社が注意喚起
  • 伏見稲荷大社の「千本鳥居」
  • 伏見稲荷大社が注意喚起

「止めて下さい！」と大声を上げると...

   鳥居が並ぶ坂道の参道で、黒っぽいTシャツに短パン姿の外国人男性が、脇の斜面に上がって、竹に右手で何か書き込むような仕草をしている。

   参道の少し下では、同じような服装をした別の男性が見守っていた。

   この短い動画は、ベトナム人の男性が16日、スレッズ上で投稿した。

   投稿者は、この日午後に外国人男性らに遭遇したとし、男性は、竹に名前を彫ろうとしていたと状況を説明した。投稿者は、神社に敬意と愛着を感じていたため激しい怒りを感じ、見過ごすわけにはいかないと感じた。

「止めて下さい！」

   英語などでこう大声を上げると、見守っていた男性は、不機嫌になり、投稿者に言い返してきた。竹を彫っていた外国人男性は、持っていた石のようなものを投げ捨てるようにしながら、投稿者に近づいてきたので、危険を感じて逃げた。2人は、不満そうにしながらも、その場からは立ち去ったという。

   人通りの少ない場所で、近くに何人か観光客がいたが、声を上げにくそうだった。投稿者も、独りだったため、後をつけて来るのではないかと怖かったものの、誰かが止めないといけないと思ったとしている。

   この動画は、X上で次々に取り上げられ、18日になって騒ぎになった。日本の文化を壊す迷惑行為だとして、ネット上で批判の声が相次いでいる。

   日本テレビの26年1月7日付ウェブ版ニュースによると、伏見稲荷大社の千本鳥居につながるハイキングコースの竹林では、竹に英語などのイニシャルやハートマークなどが鋭利な硬いもので彫られる被害が続出しているという。

「境内は神聖な神域であり祈りの場です」
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