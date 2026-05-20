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「個人作の作品を無断で使うなよと」クリエイター抗議　スマホ向けRPG「エコカリプス」イラスト酷似で謝罪

2026.05.20 16:30
エンタメ班

   スマホ向けRPG「Echocalypse -緋紅の神約-」の公式Xアカウントが2026年5月19日、壁紙イラストやゲーム内で実装された武器のデザインをめぐり、謝罪した。

  • スマホ向けRPG「Echocalypse-緋紅の神約-」の公式Xで公開されている画像。武器デザインの酷似が指摘されていた
    スマホ向けRPG「Echocalypse-緋紅の神約-」の公式Xで公開されている画像。武器デザインの酷似が指摘されていた
  • スマホ向けRPG「Echocalypse-緋紅の神約-」公式サイト
    スマホ向けRPG「Echocalypse-緋紅の神約-」公式サイト
  • スマホ向けRPG「Echocalypse-緋紅の神約-」の公式Xで公開されている画像。武器デザインの酷似が指摘されていた
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「有名ゲームを参考にするとかならまだ分かるけど」

   Echocalypse（エコカリプス）は、プレーヤーが「覚醒者」となり、人類最後の希望である「動物進化体」を率いて、終末の世界を冒険するRPGだ。

   波紋を広げていたのは、公式Xアカウントが18日に公開した壁紙イラストだった。

   イラストは、狐をモチーフとしたキャラクターの「白羽」をメインに据えたもの。巫女装束のようなコスチュームを身にまとった白羽が、黒に赤い差し色が入った大剣と鞘をそれぞれ両手に携え、ポーズをとっている。

   このイラストに描かれた武器をめぐり、クリエイターの「泡の海」さんが、自作のブレードのデザインとの酷似を訴えた。

   泡の海さんは「本物のカーボン繊維素材」を使ったオリジナルブレードの制作・販売を行っているクリエイターだ。

   泡の海さんは、当該イラスト投稿を引用した上で自らの作品の写真を添え、「有名ゲームを参考にするとかならまだ分かるけど、個人作の作品を無断で使うなよと、、」と困惑をつづった。

引用リプで酷似を指摘
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