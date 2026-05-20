広島の低迷は続くのか、「優勝へのプラン見えない」球界OB分析...選手は優秀でも「現場の料理の仕方が悪すぎる」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年5月17日にユーチューブを更新し、今季低迷する広島について「どういう計画で優勝しようというプランが見えない」との見解を示した。

「若手を泣いてもいいから、苦しんでもいいから使いあげろ」

新井貴浩監督（49）4年目となる今季は、打線が低迷し、19日時点で借金「7」のリーグ5位だ。チーム打率（.212）、得点（113点）ともにリーグワーストで、得点力不足に悩まされている。

最下位の中日とは3ゲーム差あるものの、首位ヤクルトには8ゲームの差をつけられている。5月は6勝7敗1分けで、26日に開幕するセ・パ交流戦で巻き返しを図る。

ここまで苦しい状況が続く広島。高木氏は「どういう計画で優勝しようかというプラン。これが見えない」と切り出し、不振の要因を次のように分析した。

「若手を泣いてもいいから、苦しんでもいいから使いあげろ。広島には優秀な選手はいるし、優秀なスカウトが揃っている。それを料理するのが現場。その料理の仕方が悪すぎる。（捕手を）持丸（泰輝）に代えて、（捕手だった）坂倉（将吾）がファーストに行った。そうしたら、ファーストでは3割以上打っている。キャッチャーをやっている時は1割台だった。そんなのは分かっている。盗塁が刺せないで苦しんでいたんだから。（コンバートを）『端からやりなさいよ』と」