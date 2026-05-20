スリムクラブ・真栄田賢、Xでブロックされている同期芸人を告白　「年とると友達がいなくなっていくね」

お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢さん（50）が、2026年5月19日にXを更新し、同期のお笑い芸人からXでブロックされていることを明かした。

元相方とは仲良く2ショット「友達でいてくれました」

真栄田さんはXで、「同期のプラスマイナス岩橋にブロックされていた」と報告。添付したスクリーンショットは、元「プラス・マイナス」で今はピン芸人「シャドウ岩橋」として活動する岩橋良昌さん（47）のXのページで、「＠meaeeeeen（岩橋さんのアカウントID）さんはあなたをブロックしました」と表示されている。

真栄田さんは「年とると友達がいなくなっていくね」とこぼした。

Xユーザーからは「同期からブロックされるって悲しい」「お付き合いのあった人にブロックされていると、じんわりとしんどい気持ちになりますね」「彼にとって何かしんどくなる理由があってブロックという可能性もあります」といったコメントが寄せられている。

真栄田さんはその後、岩橋さんの元相方でピン芸人の兼光タカシさん（47）との2ショットを公開。真栄田さんは満面の笑顔、兼光さんはおどけた表情をしている。「元相方、兼光は小学生バージョンで友達でいてくれました」と投稿した。

一方の岩橋さんは5月19日、Xで「何人ブロックしたか見たら思いのほか多かった ブロックハイ」と投稿。1万2456のアカウントをブロックしていることを、スクリーンショットで公開した。

プラス・マイナスは03年結成。24年2月に岩橋さんが吉本興業を退社。プラス・マイナスも解散した。