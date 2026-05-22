「栃木強盗殺人」トクリュウ真似た若い夫婦の無計画な思い付き？　あまりにも行動が無計画

栃木県警は2026年5月21日、県内上三川町の強盗殺人で指示役とされる竹前海斗容疑者（28）と美結容疑者（25）が住んでいた横浜市内の自宅を家宅捜索した。2人は犯行当日に高速道路のサービスエリアで実行役の高校生4人と落ち合い、凶器のバールを渡して、リアルタイムで犯行をリードしていた。夫婦はトクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）の首謀者などから命じられていたと見られているが、「それにしては無計画すぎる」と、5月21日放送の「ゴゴスマ」（CBC・TBS系）は疑問点を洗い直した。

「ふつうは（実行役）と顔を合わせない」

まず、コメンテーターの丸田佳奈さん（医師）は、「この夫婦、あまりにも行動が無計画で、そこがよくわからないんですよね。自分たちがバレないようにするなら、ふつうは（実行役）と顔を合わせないですよ。不思議です」と首をひねる。「上の者からしっかりしたプランを組まれて、そのままやれと言われていたのかというと、どうもそうじゃなくて、とりあえずおカネを奪えばいいと......」というふうにしか見えないと話す。

ニュース解説の石塚元章・CBC特別解説委員も、「今回のケースでは、どの程度の（犯罪組織）ピラミッドだったのか、若干わからなくなってきていますね」と指摘した。