【プロ野球】FA「人的補償撤廃」検討報道、ファン紛糾「ぜひ実現させて」「ドラフトに影響出るのは違う気が」

「サンケイスポーツ」（ウェブ版）は2026年5月22日、日本野球機構（NPB）がフリーエージェント（FA）移籍に伴う人的補償の撤廃を検討し始めたと報じた。

「選手が移籍しやすくなってFA市場が活性化しそう」

記事によると、人的補償の代替案のひとつとして、翌年ドラフト会議での「特別指名権」も視野に入れ、議論していくという。

FA移籍に関しては、移籍する選手の年俸に応じて「人的補償」「金銭補償」が発生する。移籍する選手の年俸がチームの上位1位から3位をAランク、4位から10位をBランクとし、11位以下をCランクとする。

規約では、Aランク、Bランクの選手がFA移籍した場合、旧所属球団は移籍先の球団に対して金銭、または金銭プラス人的補償を求めることが定められている。Cランクの選手がFA移籍した際には補償は発生しない。

NPBが人的補償撤廃を検討し始めたとする報道は、インターネット上で大きな話題となり、人的補償の関連ワードがトレンド入りした。

SNSでは「やっと議論が始まりましたね」「個人的に人的補償の撤廃はずっと賛成だった」「ついに人的補償撤廃の動きか」「選手が移籍しやすくなってFA市場が活性化しそう」「いい方向に進んでますね！」「これは是非是非実現させて欲しい NPB」「みんなが待ち望んでいたことがようやく実現だよ！」「未来の若手が活躍するチャンス増えそう！」「人的補償撤廃は妥当な判断でしょう」との賛同の声の他に、以下のような意見も。