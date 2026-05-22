【大リーグ】韓国ではスーパースターだったのに...　全4選手が平均以下、日本人打者は「大リーグを席巻」地元メディア悲痛

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が、韓国出身大リーガー4選手の打撃低迷を嘆いた。

4選手合計の本塁打は4本

現在、大リーグでプレーする韓国出身選手は、キム・ヘソン内野手（ドジャース、27）、イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）、キム・ハソン内野手（ブレーブス、30）、ソン・ソンムン内野手（パドレス、29）の4人だけだ。

大リーグ6年目のキム・ハソンに続き、イ・ジョンフが3年目、キム・ヘソンが2年目、ソン・ソンムンは今季が1年目のシーズンとなる。

4選手の中で、開幕ロースター入りしたのはイのみだった。負傷明けのキム・ハソンは開幕に間に合わず、キム・ヘソン、ソン・ソンムンはともにマイナーリーグで開幕を迎えた。

5月に入ってようやく4選手が大リーグに出揃ったが、それぞれが打撃で苦しんでいる。

ここまで48試合に出場しているイは、打率.268、3本塁打、17打点。出塁率と長打率を合わせたOPSは.696だ。

イに次いで38試合に出場しているキム・ヘソンは、打率.269、1本塁打、10打点、OPS.682。主に守備固めなどで起用されているソンは、打率.222、本塁打ゼロでOPSは611だ。キム・ハソンの出場はわずか8試合で、打率.115、本塁打ゼロ、OPS.348となっている。

ここまで4選手合わせて本塁打は4本で、17本塁打を記録している村上宗隆内野手（ホワイトソックス）の4分の1ほどだ。

「スポーツ朝鮮」は、4選手の厳しい現状について「衝撃！韓国ではスーパースターだった4人だが、全員がリーグ平均にも届かない」とのタイトルで記事化した。