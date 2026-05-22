7点差逆転負け...中日・井上監督はなぜ松山晋也を温存？　1番余裕がないチームだから...識者が指摘した「セオリー」と「現状」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年5月21日にユーチューブを更新し、中日・井上一樹監督（54）の投手起用に疑問を呈した。

7点差をひっくり返される大逆転での敗退

高木氏が指摘したのは、20日に甲子園球場で行われた阪神対中日戦での投手起用だ。

試合は初回に1点を先制した中日が、2回に山本泰寛内野手（32）の3ランで突き放した。6回には、カイル・マラー投手（28）の2ランが飛び出すなど、7回攻撃終了時点で7－0とした。

6回まで無失点の好投を続けたマラーは、7回に阪神打線につかまった。

2死満塁のピンチで、坂本誠志郎捕手（32）に2点タイムリーを許した。なおもピンチが続く中、中日ベンチが動き、マラーは降板となった。2番手・藤嶋健人投手（28）がタイムリーで1点を失って降板。3番手・齋藤綱記投手（29）も踏ん張れず1点を失い、この回、4失点した。

8回は2死満塁から4番手・清水達也投手（26）が、坂本に2点タイムリーを許して1点差に。続く代打・木浪聖也内野手（31）にはセンター前に運ばれ、7－7の同点に追いつかれた。

そして同点で迎えた9回。6番手・牧野憲伸投手（26）が、先頭打者・森下翔太外野手（25）にサヨナラとなるソロ本塁打を浴び試合終了。7点差をひっくり返される、大逆転での敗退となった。

高木氏が最初に指摘したのは、マラーの7回の守備だ。2死1、2塁の場面で、熊谷敬宥内野手（30）が放った打球は投手ゴロに。マラーは右腕を伸ばして取りに行ったが、グラブを弾いて内野安打となり、2死満塁のピンチとなった。