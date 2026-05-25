中日・井上監督「続投」報道、交流戦巻き返しに向けフロント明言...竜党紛糾「浮上を期待」「現状認識甘い」

中日・井上一樹監督（54）の「続投」が2026年5月24日に決まった。

「結果が全てやから監督ってのは大変やな」

中日は24日、本拠地バンテリンドームで広島と対戦し、3－5の逆転負けを喫した。

スポーツ紙の報道によると、中日・朝田憲祐球団本部長が試合後に「交流戦での巻き返しを願っています」とし、井上監督について「今後は、これまで以上に緊密に連携し、1戦1戦戦っていきます」と語ったという。

チームは今季、開幕から低迷し、24日時点で、15勝30敗1分けでリーグ最下位に沈んでいる。借金は「15」にまで膨れ上がり、5位・広島とのゲーム差は、4.5ゲームとなっている。

26日からセ・パ交流戦が開幕し、本拠地バンテリンドームで、パ・リーグ最下位の楽天を迎え撃つ。

チームの状態が上がらないまま交流戦に突入する。インターネット上では、井上監督「続報」報道に対して、様々な声が上がっている。

SNSでは「今の状況で井上監督を休養させても状況が良くなるとは思えん」「井上監督の続投については消極的賛成です」「結果が全てやから監督ってのは大変やな」「ドラゴンズファンの皆さん辛抱しましょう。応援しましょう」「きっと今が底だと信じて浮上を期待しよう」「シーズン終了まで井上監督にはやってもらいたい」「井上監督に託すって判断であるなら逆に井上監督も可哀想に思えてくる」との声の他に、以下のような意見も。