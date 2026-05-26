マイナ免許証一本化でレンタカー「借りられない」は本当？　多くは対応済みだが...「タイムズ」など一部で未実施店も

マイナンバーカードと運転免許証の一本化が開始してから1年以上が経過した。しかし、SNSでは、一本化したことでレンタカーが借りられなかったとする投稿が注目を集めている。

実際の状況はどうなのだろうか。レンタカー各社の対応をまとめた。

25年3月24日からマイナ免許証運用開始

マイナンバーカードと運転免許証の一本化は、2025年3月24日から運用を開始。これにより、免許証の持ち方として、（1）運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード（マイナ免許証）のみを保有、（2）マイナ免許証と運転免許証の2枚を保有、（3）運転免許証のみ保有（＝従来通り）から選べるようになった。

なお、マイナ免許証の券面には免許種別、有効期間といった免許情報が記載されない。そのため、免許情報を確認するには、「マイナポータル」にログインもしくは「マイナ免許証読み取りアプリ」を利用する必要がある。

警察庁のサイトでは、マイナ免許証のみ保有している人は住所・氏名の変更手続がワンストップで済むことや、優良運転者・一般運転者の更新時講習がオンラインで受講できるようになることなどをメリットとして挙げている。

しかしSNSでは、マイナ免許証でレンタカーが借りられなかったとする投稿が散見される。26年5月ごろにも、マイナ免許証に一本化したためレンタカーが借りられなかったとするポストがXに投稿され、注目を集めた。

実際、レンタカー各社の対応はどうなのだろうか。