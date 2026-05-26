Booking.com経由の予約情報流出、日本法人は自社からの流出を全面否定...ではどこから？　ホテルオークラ神戸など関連ホテルはさらに拡大

世界最大級の旅行予約サイト「Booking.com」(ブッキング・ドットコム)経由の予約情報が流出し、国内のホテルを装った不審なメッセージが大勢の客に届いている問題で、Booking.comの日本法人「ブッキング・ドットコム・ジャパン」の大畑智美広報部長がJ-CASTニュースの取材に応じ、「Booking.comからは一切、予約情報は流出していない」と強調した。また、この問題で客に注意を告知しているホテルグループが10件を超えたことを明らかにした。

提供する「管理画面」の管理や安全対策はホテル側の担当範囲と主張

不審なメッセージは2026年5月のゴールデンウイークから急増したとみられ、悪質なフィッシングサイト（詐欺サイト）への誘導をはかるURLリンクがついている。J-CASTニュースは、アパホテル、東武ホテル、ワシントンホテルなどを展開する「WHGホテルズ」、「ホテル京阪 浅草」のケースを5月19日に初めて報道したが、注意喚起をしているホテルがさらに増加したことになる。

Booking.comはオランダに本社を置き、大畑氏は日本法人の幹部。取材は5月22日に行った。大畑氏はJ-CASTニュースの報道について「弊社からは、予約情報が流出した形跡は一切ない」と主張した。説明によると、Booking.comと提携するホテルには「外付けのホームページのような『管理画面』があてがわれている」が、この「管理画面」のパスワード管理や安全対策はホテル側の担当範囲だという。