【ドジャース】キム・ヘソン、大リーグ残留で韓国メディア安堵も...米メディアは辛口「大リーグでプレーできる保証ない」

大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）が、マイナー降格の危機を脱した。

「キム・ヘソン劇的生存！」

ドジャースは2026年5月26日（日本時間）、本拠地ドジャー・スタジアムでコロラド・ロッキーズと対戦し、キムは「8番・セカンド」でスタメン出場した。

この日、開幕から負傷者リスト入りしていたキケことエンリケ・ヘルナンデス選手（34）が復帰。ヘルナンデスの戦線復帰に伴い、サンティアゴ・エスピナル内野手（31）がDFA（40人ロースター外）となった。

戦線復帰のヘルナンデスの代わりに、キムがマイナーに降格する可能性があったが、今回はエスピナルがDFAとなったことで危機を脱した。

大リーグ最強軍団において、キムが自身の立場を確立するのは難しく、常にライバルたちと激しい生存競争を強いられる。

負傷者リストに入っていたムーキー・ベッツ選手（33）が、12日に復帰した際、キムとアレックス・フリーランド内野手（24）がマイナー降格の候補に挙がり、結果、フリーランドがマイナー落ちとなった。

今季、2度にわたるマイナー降格危機を回避したキム。地元韓国メディアは、キムの大リーグ残留を安堵した。

「スターニュース」（ウェブ版）は、「キム・ヘソン劇的生存！ドジャース、キケ復帰にキムではなくエスピナルDFA」、「SPOTV NEWS」（ウェブ版）は「『サバイバル王』キム・ヘソン、再びMLB残留に成功...ドジャースのキケが復帰→通算604試合のエスピナルが解雇」とのタイトルでそれぞれ記事化した。