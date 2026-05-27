三田寛子、美しい着物姿で上品なたたずまい　「緊張が高まります」長男・中村橋之助＆能條愛未の挙式控え思い

タレントの三田寛子さん（60）が2026年5月24日、自身のインスタグラムを更新。上品な着物姿を披露した。

三田さんの長男、歌舞伎俳優の中村橋之助さんは、元「乃木坂46」で俳優の能條愛未さん（31）と25年11月に婚約を発表。2人は26年4月、婚姻届を提出して入籍したことを報告した。挙式・披露宴を今月末に控えているという。

「披露宴が無事執り行われますように祈るばかり」

三田さんは「挙式当日へ向けて一歩一歩大切に準備を進めています」と、中村橋之助さんと中村橋之助さんの挙式の準備に忙しい様子で、「昨日は終日ホテルにて皆で打ち合わせをしました」と報告した。

つづけて、「ご臨席賜るお客様のお席がようやく整い お席の事や段取りなど 昔の決まりだけにとらわれず お知恵を拝借しながら 心を込めて準備しましたが 行き届かず失礼ありましたら お祝いごとに免じてお許し願うこととなりますが緊張が高まります」と率直な思いをつづった。最後は、「披露宴が無事執り行われますように祈るばかり」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、淡い色味の帯を締めてグレーの着物を着用。テーブルをバックに、髪の毛をまとめて微笑む自撮りショットを披露していた。

この投稿には、「綺麗としか言えない」「お着物姿美しいですね」「いつも若々しくて美しい」「エレガント」「素敵な花婿の母ですね」といったコメントが寄せられていた。