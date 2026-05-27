「自分の発言が1番ださくて恥ずかしい...」ダレノガレ明美、学歴差別に嫌悪感　「僕ですか」名乗りの41歳芸人説は否定

モデルでタレントのダレノガレ明美さん（35）が2026年5月27日にXで、「学歴、職業差別する人嫌いだよ」「自分の発言が1番ださくて恥ずかしい事を忘れないで」などと投稿した。さまざまな反響が寄せられるなか、お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルさん（41）が、「僕ですかね？」と名乗りを上げた。

「自分の発言が1番ださくて恥ずかしい事を忘れないで」

ダレノガレさんは、「わたし、学歴、職業差別する人嫌いだよ」「みんな頑張ってんだよ。いろんな道で」と投稿した。具体的にどの出来事や誰の発言を指しているのかについての言及は避けたが、「自分の発言が1番ださくて恥ずかしい事を忘れないで」と呼びかけた。

これに、「まじでその通りすぎる」「学歴や職業で人を判断する人は終わってるよ」「綺麗事なんよなただの」などさまざまな反響が寄せられるなか、ナダルさんがXで反応し、「あのこれ、僕ですかね？」と名乗りを上げた。

ナダルさんは21年10月22日放送のバラエティー番組「全力！脱力タイムズ」（フジテレビ系）で、ダレノガレさんと共演し、「高卒」をめぐるコントのようなやり取りを見せていた。

ダレノガレさんは番組の中で、「漫才で私のネタやってましたよね？ 高卒バカにするような感じのネタ」などと責め、ナダルさんは相方・西野創人さん（34）に言わされていたと言い逃れようとするも、最終的には土下座。バラエティー番組でのこんな一幕は、スタジオの笑いを誘った。

放送後、Xに「脱力タイムズで色々言われてますがもう一度言います。僕は西野の操り人形です」と投稿したナダルさんに、ダレノガレさんは「なだるさん 最高」と反応するなどのやり取りをしていた。