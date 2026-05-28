【ドジャース】キム・ヘソン、「なぜトレードに出さないのか？」米メディア疑問視...ライバル昇格で出場減の危機

米ドジャース専門メディア「ドジャースウェイ」（ウェブ版）は2026年5月27日、韓国出身キム・ヘソン内野手（27）について「チームはなぜトレードに出さないのか？」と疑問を呈した。

フリーランド昇格で出場減の危機

大リーグ2年目の今季、キムは2度、マイナー降格の危機を回避している。

負傷者リストに入っていたムーキー・ベッツ選手（33）と、キケことエンリケ・ヘルナンデス選手（34）がそれぞれ復帰した際、キムはマイナー降格の危機にあったが、チームはキムを残留させた。

ベッツの時は、アレックス・フリーランド内野手（24）がマイナー落ち。ヘルナンデス復帰時は、サンティアゴ・エスピナル内野手（31）がDFA（40人ロースター外）となったが、右足首の手術明けのトミー・エドマン選手（31）の復帰が迫っており、厳しい状況は今後も続くとみられる。

マイナー降格の危機にある中、ライバルのフリーランドが大リーグに昇格した。26日に復帰したばかりのヘルナンデスが、27日の試合で左わき腹を痛め、再び負傷者リスト入り。マイナーで好調だったフリーランドが昇格した。

米メディアによると、フリーランド昇格に際して、デーブ・ロバーツ監督（53）は、ここまでキムにチャンスを与えてきたので、今後はフリーランドにより多くの出場機会を与える意向を示したという。