瓜田純士、BDオーディションでの不意打ち「頭突き」を釈明...ファンは「エンタメ超えてる」

元「アウトローのカリスマ」の瓜田純士氏が2026年5月28日、自身のXを更新し、格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）オーディションで起こした不意打ちの頭突きに関して「やり過ぎたことは理解している」などと釈明した。

瓜田氏「俺があいつから逃げたみたいになっちゃってる」

「BreakingDown」のCEOを務める格闘家・朝倉未来（33）が28日に自身のユーチューブを更新し、「BreakingDown20」（6月14日・マリンメッセ福岡）のオーディションの模様を配信した。

今回のオーディションには、元関東最大級ギャング集団総長の田中雄士氏が、特別審査員として参加した。

田中氏は前回大会の「BreakingDown19」に出場を予定していたが、大会直前に右目の網膜剥離が明らかになり、試合を欠場した。

一方の瓜田氏は、「BreakingDown19」で内藤裕氏と対戦する予定だったが、内藤氏がオーディション内容を繰り返し漏洩したことで、同団体から出禁となり試合が中止となった。内藤氏は、かつて田中氏と同じ組織に所属していた。

このような背景の中、瓜田氏は田中氏に向かって「内藤と同じグループのボスだったんでしょ？内藤の面倒を見ているんでしょ？面倒見てたんだから責任取ってよ」と問い詰めた。

これに対して田中氏が「どうやって？」と返すと、瓜田氏は「俺とやろうよ。内藤が、あいつの不手際で1試合飛ばしたのに、本当はあいつがケツを取られなきゃいけない立場なのに、見え方のせいで、俺があいつから逃げたみたいになっちゃってる」と対戦を要求した。

さらに、田中氏が「俺はそう（逃げたように）見えたけど」と挑発すると、瓜田氏は「面白いね、雄士君。網膜剥離どこ？へこましてほしいよ、俺」と言いながら歩み寄り、至近距離で言い合いに。そして、田中氏の顔面に頭突きを食らわせた。