オンライン面接のはずが...突然の異変で電話面接に変更　だが通話料1000円超えに困惑...「気遣いがほしかった」

近年は、転職活動でもZoomなどを使用した「オンライン面接」が定着しつつある。

リクルート就職みらい研究所「就職白書2025」（2025年2月20日発表）によると、企業によるウェブ面接（オンライン面接）の実施率は61.8％[O1.1]となっており、オンラインを活用した採用活動は広まっている。

一方で、通信環境や機材トラブルなど、オンラインならではの問題に戸惑ったという人もいる。

佐伯浩太さん（仮名・40代）は、転職活動中に受けたオンライン面接で、思わぬ出来事を経験した。

音声がつながらずに「電話面接」へ

数年前、サービス業の企業へ応募した際、Zoomを使用したオンライン面接が行われることになった。この時、佐伯さんにとってオンライン面接は初めてではなく、事前に背景や音声設定も確認していたという。

しかし、面接が始まると異変が起きた。

「映像は映っているのに、お互いの声だけが聞こえなかったんです」

マイク設定を確認し、内臓マイクへの切り替えを試したものの、状況は改善しなかったそうだ。約10分間、チャット機能を使用してやり取りを続けたが、原因は分からないままだった。

「このままでは埒が明かないと思って、自分から担当者へ電話しました」

その後も問題は解決せず、企業側から「このまま電話で面接しましょう」と提案された。佐伯さんは、電話で面接を受けることになった。