問題は「あのちゃんねる」だけではない...全体的な「番組のレベル低下」識者が指摘　背景にSNS重視と制作費の少なさ

バラエティー番組「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）で、番組MCのタレント・歌手のあのさんが企画で出されたお題に答える形で発言した「嫌いな芸能人」の実名を番組側が編集せずに放送した問題をめぐり、2026年6月15日の放送をもって終了することが発表された。

専門家はJ-CASTニュースの取材に対して、今回の問題は「あのちゃんねる」だけに限った問題ではなく、全体的に「番組のレベルの低下」が起きていると指摘する。その背景には、SNSで話題になることを重視するあまり「安易な企画に流れてしまう」状況があるのではないかとした。

「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」...お題が発端

「あのちゃんねる」では5月18日、直前に出されたお題に答えながらサッカーのシュートを決めるという企画を放送。あのさんは「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」というお題に「鈴木紗理奈」と答え、これが伏せられることなどなく放送されていた。

鈴木さんはインスタグラムのストーリーズ機能で、タレント名や番組名を伏せながら、「普通にショック」「いじめやん」などと心境を明かしていた。

「あのちゃんねる」は22日、番組公式サイトで、「番組の不適切な質問および企画上の意図的な演出により、あの様並びに出演者様に不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました」と説明。あのさんや鈴木さんに「ご迷惑をおかけしてしまった」として謝罪した。

これを受け、あのさんは23日にXでコメントを発表。これまでにも番組側と表現や演出をめぐって番組側とやり取りを重ねていたが、「不本意な状況」が続いていたと説明。番組側が改善するとしたため様子を見ていたところだったが、「もう続けたくないので番組を降ります」と意向を示した。

このあのさんのコメントに対し、テレビ朝日はJ-CASTニュースの取材に「あの様がご自身の思いを発信されたことについても重く受け止めつつ、内容に関するコメントは控えさせていただきます」と回答している。

26日には、鈴木さんの事務所がコメントを発表。鈴木さん同席の場で、テレビ朝日から編集や放送の経緯や今後の番組制作の考えについて説明があったとした。テレビ朝日について、「鈴木も長年にわたり多くの番組でご一緒させていただいており、深い信頼を寄せている放送局でございます。弊社といたしましても、今後もより良い番組作りにご一緒させていただければ幸いです」とした。

また同日にはあのさんの事務所もコメントを発表。鈴木さんの名前は直接出さなかったが、「お名前の挙がっているタレント様」とその関係者へ「ご迷惑をおかけしました」として謝罪した。

28日には、6月15日の放送をもって「あのちゃんねる」が終了することが発表された。