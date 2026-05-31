J-CAST ニュース

「追加費用が100万円近くになる」　新築を建てるため「築120年の義実家」を解体すると...思わぬ事態で誤算

2026.05.31 17:00
社会班

   住宅の新築やリフォームでは、工事開始後に想定外の追加費用が発生することもある。

   国民生活センターによると、2024年度の「訪問販売によるリフォーム工事」に関する相談件数は9820件にのぼっており（2025年8月1日発表）、工事中の追加費用や予期せぬトラブルに戸惑うケースがみられる。

   藤原美咲さん（仮名・30代）は、数年前、義実家の建て替え工事で思わぬ事態を経験した。

  • 義実家の建て替え工事で思わぬ事態に…（写真はイメージ）
    義実家の建て替え工事で思わぬ事態に…（写真はイメージ）
  • 義実家の建て替え工事で思わぬ事態に…（写真はイメージ）
    義実家の建て替え工事で思わぬ事態に…（写真はイメージ）
  • 義実家の建て替え工事で思わぬ事態に…（写真はイメージ）
  • 義実家の建て替え工事で思わぬ事態に…（写真はイメージ）

解体後に判明した「巨大な空洞」

   当時、藤原さん夫婦は、義実家の敷地内に新築を建てる計画を進めていた。解体することになったのは、築120年ほどの古い木造住宅だった。

「家自体が少し傾いていて、いつ崩れてもおかしくない状態でした」

   事前に業者からは、「古い家なので、多少追加費用が発生する可能性があります」と説明されていたという。

   住宅ローンや今後の生活費も考え、ある程度余裕をもった予算を組んでいたことから、そこまで大きな問題になるとは思っていなかったそうだ。

   ところが、解体工事が始まって数日後、業者から連絡が入った。

「家の下に、大きくて深い空洞があります」

   最初は意味が分からなかった。

   現場で説明を受けると、昔の住宅には現在のようなしっかりした基礎がないケースもあり、義実家は、地面を掘ると空間ができてしまう構造だったそうだ。

「このままでは新築を建てられず、大量の土を入れて埋め直す必要があると言われました」
大量の廃棄物も発見...追加費用は100万円近くに
続きを読む
1 2
全文表示
国民生活センター
姉妹サイト