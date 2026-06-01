Booking.com経由の予約情報流出問題、「日本の旅行者を標的」か　帝国ホテルなど注意喚起の呼びかけ、各地に広がる

世界最大級の宿泊予約サイト「Booking.com」（ブッキング・ドットコム）経由の予約情報が流出し、ホテルを装った不審なメールやメッセージや多くの客に届いている問題で、「帝国ホテル」と「ホテルニューオータニ大阪」が注意を呼びかける告知を公式サイトに掲載した。ほかにも各地のホテルが同様の注意喚起の告知を出しており、不審メッセージを受けた予約客が拡大しているとみられる。

帝国ホテル「予約客のクレジットカード情報被害の報告はない」

帝国ホテルが「ホテルやオンライントラベルエージェントを装った不審なメール・メッセージにご注意ください」と題する「お知らせ」を公式サイトに掲載したのは2026年5月22日。それによると、予約サイトの「Booking.com」や「agoda」(アゴダ)を通じて予約した一部の客に対し、メールや、WhatsApp（ワッツアップ）などのメッセージアプリを使用した不審なメッセージが送信されていることを確認したという。

帝国ホテル広報部は取材に「お客様に不審なメールやメッセージが届いた事象を確認後、すみやかに注意を呼びかけた」と述べた。これらには「予約の確認を装ってクレジットカード情報の入力を求めるなど、悪質なフィッシングサイト（詐欺サイト）へ誘導するおそれのある不正なURLリンクが含まれている」とし、受け取った場合は「絶対にアクセス（クリック）しないよう」注意を呼びかけている。実際にカード情報を盗まれたとの報告はないという。