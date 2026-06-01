【ドジャース】キム・ヘソン、ロバーツ監督に嫌われた？マイナー降格にファン納得できず...地元メディア報道

大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）のマイナー降格を巡り、韓国ファンがデーブ・ロバーツ監督（54）に不満を示している。

大リーグ残留の喜びもつかの間、突然のマイナー落ち

ドジャースは2026年5月30日（日本時間）、キムをマイナーに降格させ、サンティアゴ・エスピナル内野手（31）を大リーグに昇格させたことを発表した。

エスピナルは、負傷者リストに入っていたエンリケ・ヘルナンデス選手（34）の復帰に伴い、26日に40人のロースターから外れた。その後、球団とマイナー契約を結び、ドジャース傘下の3Aオクラホマ・シティーに送られていた。

ところが、ヘルナンデスが28日に「左脇腹の肉離れ」で再び負傷者リスト入り。これに伴い、球団はエスピナルと大リーグ契約を結び、昇格させた。代わりにキムがマイナー落ちとなった。

今季、キムは2度、マイナー降格の危機を回避してきた。

ムーキー・ベッツ選手（33）と、ヘルナンデスがそれぞれ復帰した際、キムはマイナー降格の危機にあったが、キムは残留した。ベッツの時は、アレックス・フリーランド内野手（24）がマイナー落ち。ヘルナンデス復帰時は、エスピナルがDFA（40人ロースター外）となった。

今回、ヘルナンデスの負傷により、フリーランドとエスピナルが大リーグに復帰し、キムがマイナー落ちした。

大リーグ残留の喜びもつかの間、突然のマイナー落ちに、「スポーツ朝鮮」は衝撃を受けつつ、キムの真摯な姿勢を称賛した。