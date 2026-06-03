【ドジャース】キム・ヘソン、「第2のキケ」目指す...大リーグ再昇格へ3塁守備挑戦「ポジション増やして出場機会を」

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）は2026年6月3日、ロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）が、大リーグに再昇格に向けて「第2のキケ」を目指すと報じた。

キムがマイナー落ちしてエスピナルが大リーグ昇格

ドジャースは5月30日、キムをマイナーに降格させ、サンティアゴ・エスピナル内野手（31）を大リーグに昇格させたことを発表した。

負傷者リスト入りから復帰したばかりの「キケ」こと、エンリケ・ヘルナンデス選手（34）が、28日に「左脇腹の肉離れ」で再び負傷者リスト入り。これに伴い、球団はエスピナルと大リーグ契約を結び、昇格させた。代わりにキムがマイナー落ちとなった。

キムは今季、43試合に出場し打率.259、1本塁打、11打点、5盗塁を記録。出塁率と長打率を合わせたOPSは.651となっている。

守備では、ユーティリティプレイヤーとして、本職のセカンドをはじめ、ショート、レフトのポジションをこなしてきた。ムーキー・ベッツ選手（33）が負傷者リスト入りしている期間は、ショートを守り存在を示した。

ここまで2度のマイナー降格の危機を回避してきたが、5月下旬から課題の打撃が低迷していたこともあり、マイナー落ちしたとみられる。

韓国メディアはキムの早期大リーグ復帰を期待している。「OSEN」は、「キム・ヘソン、サードも守る ドジャースの起用法が判明、なぜまたマイナーに降格させたのかと思っていたが...第2のキケを目指すのか」とのタイトルで記事化した。