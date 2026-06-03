【広島】12球団唯一の交流戦未勝利、「何をやりたいのか全く見えない」球界OB辛口...「しっかり指導できているのか？」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年6月2日にユーチューブを更新し、セ・パ交流戦6連敗中の広島について「何をやりたいのかが、全く見えない」との見解を示した。

「広島はチームのノリが悪い」

広島は5月31日、みずほPayPayドームでソフトバンクと対戦し、1－3で敗れ同カード3連敗を喫した。

交流戦は26日のロッテ戦から6連敗。12球団で唯一、交流戦で未勝利となっている。

交流戦では、打撃陣にブレーキがかかり、チーム打率は12球団ワーストの.185だ。11得点は阪神と並びワーストで、得点力不足が浮き彫りになっている。

今季はリーグ戦でも低迷しており、2日の時点でリーグ5位となっている。最下位・中日とのゲーム差は、わずか1ゲームで、最下位転落の危機が迫っている。

巻き返すはずの交流戦で6連敗と、借金は増えるばかり。なぜこのような状況を招いてしまったのか。

高木氏は「チームのノリが悪い」とし、「決して力がないとは思わない。ピッチャーもしっかり投げているし、新しい選手も出てきている。決して弱いとは思わないが、『しっかり指導ができているのかな？』ということがある」と、首脳陣の指導力を疑問視した。

さらに、「何をやりたいのかが、全く見えない。野球というのは、試合の進め方と考え方をチームに浸透させないと無理だと思う」と指摘し、今季低迷する小園海斗内野手（25）に言及した。