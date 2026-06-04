ゆいぴす、マンジャロ問題で謝罪　「『アンチ上等』の姿勢で周囲からの指摘に耳を貸してこなかった」

キャバクラ嬢でインフルエンサーの、ゆいぴすさんが2026年6月3日にXを更新。糖尿病の治療薬である「マンジャロ」をダイエット目的で勧めていた問題について謝罪した。

「発信が薬機法上の問題を含むものであった」

発端となったのは、ゆいぴすさんが出演しているキャバ嬢オーディション番組「LAST CALL」で、挑戦者にマンジャロを勧めたこと。

その流れから番組MCで実業家の溝口勇児氏が、ゆいぴすさんが公式アンバサダーを務めるマンジャロのオンラインサービスに出資したことを明かし、ゆいぴすさんは「私はマンジャロ初めて打ったとき、1カ月で5キロ痩せました」と発言していた。

その後、薬機法などの観点から批判が集まると、ゆいぴすさんは25日にXで「医者でなければ医薬品に関わってはいけないのですか？」「日本人ってなぜここまでマンジャロに批判的なのでしょう？世界中での売り上げはご存じですか？」と反論していた。

一方、3日になり、ゆいぴすさんはXで「今回のマンジャロに関する件につきまして、誠に申し訳ございませんでした。不快な思いをされた方、不安な思いをされた方、そして日頃より応援してくださっている皆さまに、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

また、「今回の発信が薬機法上の問題を含むものであったことを、真摯に受け止めております。『リスクの記載を徹底すること』『販売側が他者への使用を推奨しないこと』を確認した上で判断しましたが、その判断は誤りでした」と認めた。