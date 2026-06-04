「愛子天皇」めぐり人気を支える「世論」とメディア　気になる高市支持率への影響

高市早苗首相の、国論を二分する政策のひとつとされる「皇室典範改正」は、2026年6月8日に、衆参両院の議長副議長がとりまとめ案を示す見通しだが、これまでのところ国民人気の高い「愛子天皇」をめぐる議論はない。高市首相も与党ら多数派も、これまで通りの「男系男子」による継承を主張している。しかし、この政治の流れとは別に「愛子天皇」の人気は高く、高市内閣の支持率よりも底堅いかも知れない。

「愛子天皇」待望世論と自民党内の「男系男子」こだわり

2026年5月の世論調査を見ると、朝日新聞調査では、「女性も（天皇に）なれるようにした方がよい」が72%、毎日新聞では女性天皇に「賛成」が72%、読売新聞（25年9～10月）では、「賛成」が69%だった。

そうした「風」を読んで蓮舫議員（立憲民主党）が26年3月16日の参院予算委員会で次のように高市首相の見解を問い質した。

「世論は6割、7割、8割、愛子天皇を認めるという声がある。女性天皇への法改正へ歩みを進めるか」

しかし、高市首相はあっさり否定した。

「次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」

皇室典範は皇位継承について「皇統に属する男系の男子」と定めており、今回の改正でも「女系天皇」をめぐる議論は棚上げにされている。