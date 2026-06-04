「女性初」Jリーグ実況の平山未夢アナ、信越放送を退社へ　X拡散の「結婚を発表」誤情報には注意喚起

SBC信越放送の平山未夢アナウンサーが2026年6月3日にXを更新し、同10日をもって退社すると発表した。投稿が注目される中、X上で拡散した誤情報について注意喚起している。

「誤った情報が広がらないよう、お伝えさせていただきます...！」

平山アナは3日夕にXで、メッセージ画像を通じて退職を発表した。

入社は22年で、視聴者らに感謝しつつ、「Jリーグのシーズンが切り替わるタイミングで、私自身も新たな一歩を踏み出すことにいたしました」と述べた。最後の出演は、6日放送のサッカーJ2・J3百年構想リーグ プレーオフラウンド第2戦 松本山雅FC─奈良クラブ戦の実況だといい、局アナとしての意気込みも伝えた。

一方で発表の2時間後、話題の投稿やその反響がAI機能でまとめて表示されるXのコンテンツ「本日のニュース」上で拡散した情報について、

「Xの本日のニュースでは『結婚を発表し』とありますが、私からそのような発表・発言はしておりません。誤った情報が広がらないよう、お伝えさせていただきます...！」

と注意喚起した。当初は「SBC平山未夢アナ、結婚を発表し6月10日退社」と題したニューストピックがあり、平山アナの指摘後に、見出しを含めて内容が修正されている。