資材不足＆価格高騰で竹製物差し「生産終了」→半年後に「再販」　専門商社が明かした実現の経緯

一度は販売終了が発表された竹製物差し「竹尺」の再販が発表され、SNSで注目を集めている。再販を発表したのは、服飾・手芸材料の専門商社「日本紐釦（ちゅうこう）貿易」（大阪市）。販売終了は25年末、再販は26年5月29日に発表されている。この半年で何があったのか。経緯を会社に聞いた。

計4種類の竹尺を再販

日本紐釦貿易は1917年創業。生地や服飾・手芸用品などのハンドメイド材料を取り扱う卸売業者だ。同社は25年12月27日、長年取り扱ってきた竹尺シリーズについて、「国産竹材の不足と価格高騰」の影響でメーカーが生産終了すると発表した。

同投稿では、計10種類の竹尺を在庫限りで販売終了すると報告。代替品の取り扱いについては検討中だとし、「他社メーカー取り扱い品は今回のお知らせの対象外です」とも呼びかけていた。

当時、この投稿が大きな注目を集め、SNS上では「悲しい」「子供の頃の思い出」「良品の生産終了は寂しいですね...」「愛用してるので悲しい...」「母ちゃん結構持ってたなぁ」「手持ちのストック大事に使おう」などの声が寄せられていた。

その後26年5月29日、日本紐釦貿易が「【竹尺】再販のお知らせ」と題した文章をXに投稿。新しいメーカーで一部規格の再販が始まったとした上で、「30センチ」「50センチ」「鯨尺2尺」「2尺（センチ付）」の計4種類を紹介。なお、鯨尺（くじらじゃく）とは、和裁で用いられる伝統的な単位のことだ。

この投稿もSNS上で大きな話題になり、「是非購入したい」「ありがたいです」「再販良かった！」「すばらしい」「朗報！」などの声が寄せられた。