ある日突然「危険です」「事故につながる」と言われ...給湯器を25万円で交換　この金額は本当に妥当だったのか

「給湯器が古くなっていて危険です。今すぐ交換した方が良いです」突然訪問してきた業者からこう言われ、工事費込みで25万円の契約を迫られたら、どう判断すればいいのだろうか。

給湯器は毎日の生活に欠かせない設備だ。壊れれば入浴や台所で困るため、「危険」と言われると不安になりやすい。ただ、焦って契約すると、本当に必要な交換なのか、費用が妥当なのかを確認できないまま話が進んでしまうこともある。

今回は、給湯器の交換費用として25万円を提示された事例をもとに、契約前に確認したいポイントをFPが解説していく。

家族に相談する前に契約→すぐ交換する必要はなかったことが判明

70代の女性が一人で暮らしている自宅に、業者が訪問してきたケースをもとに考えてみよう。当初、業者は「近くで工事をしているので、給湯器を無料で点検できます」と説明した。

女性宅の給湯器は設置から12年ほど経っていたため、費用がかからないならと思い、点検してもらうことにした。10分ほどした後、業者から「部品が、かなり劣化しています」「このまま使うと事故につながるかもしれません」と告げられた。

さらに、「10年以上使っている給湯器は故障しやすい」「今なら在庫があるので、今日中に交換できます」と畳み掛けるように説明された。提示された金額は「工事費込み25万円」。

女性は、高いと感じたものの「冬にお湯が使えなくなったら困る」「事故になったら怖い」と不安になった。業者から「後日だと在庫がなくなるかもしれません」と言われ、家族に相談する前に契約してしまった。

翌日、家族が契約中のガス会社に確認したところ、給湯器は古くなっていたものの、すぐに交換しなければならない状態ではないことがわかった。（※プライバシー保護の観点から内容を一部脚色）

ここでの問題は25万円という高額な価格だけではない。短時間の点検で不安をあおられてしまい、比較検討しないまま契約してしまった点にも注意が必要である。