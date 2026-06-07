「ナフサは足りている」「目詰まりが問題」と政府は言うが　代替調達で量を確保だけでは済まない困った事情

不安定なイラン情勢を背景に、深刻なナフサ不足が懸念されている。

その影響で、包装袋やゴム製品、塗料や断熱材、電子部品といったさまざまな必需品が不足する事態が危惧されており、実際に一部の工場はすでに大きな打撃をうけている。

政府はこの事態に対し「中東からの輸入が減っても代替調達ができており、ナフサの供給に問題はない」といった楽観的な見解を示している。

また与党・自民党の萩生田光一幹事長代行は「『もうちょっと早く出さないと評判悪くなりますよ』というようなことも、なんとなく伝えながらです」と、あたかも業者が意図的に供給を止めているかのような発言をしているのだ。

中東産のナフサと、代替品では成分がまったく違う

そもそも、ナフサとは原油を精製する過程で取り出される粗製ガソリンである。

このナフサを、クラッカーと呼ばれる巨大な分解炉に投入し、800度以上の超高温で熱をかけ、分子の鎖を断ち切ることで、多種多様な基礎化学品に切り分ける。

それらがプラスチック、合成ゴム、合成繊維、そして塗料やシンナーへと姿を変えていくのだ。

この加工の過程は、過去何十年にもわたって蓄積された緻密な運転データの上に成り立っている。

そのうえで、原油やナフサは産地によって成分がまったく違うという問題がある。

そのため、これまで中東産のナフサを前提に調整されたクラッカーに、代替のナフサを投入しても、想定通りの成分が出てこない。

プラントの温度を上げ下げしたり、圧力を微調整したりといった試行錯誤を繰り返さなければ、目的とする品質の基礎化学品は得られないのである。