ブームの「シーシャ」なぜナイトワーカーはハマるのか？　非喫煙者さえシーシャバーに通いたくなる魅力

夜の街にも「ブーム」がある。ハイブランドのアイテムから『ラブブ』のようなマスコットキャラクターまで、ナイトワーカーはとにかく流行りものが大好きだ。

ただTikTokで使用される音源と同等に、ブームは非常に流動的。話題性は1年と続かず、半年後には「ダサい」のレッテルを貼られる。マスコットキーホルダーなど安価なものならまだしも、ハイブランドが右から左だなんて、夜の街でないと起こり得ない驚きの現象だ。

そんな中でも、ナイトワーカーの間で流行り続けるものがある。美容だとかサウナ（サ活）と候補はいろいろ挙げられるのだが、ブームから安定へと変化したのは、間違いなく「シーシャ」（水タバコ）だ。

なぜナイトワーカーはシーシャが大好きなのか？

キラキラとした現役キャストのSNSをのぞくと、高確率でシーシャバーに足を運んでいる。パイプと美女（またはイケメン）がセットで映る写真はネットにごまんとあふれており、多くの人が一度は目にしたことがあるだろう。ナイトワーカーのシーシャ好きは相当な数にのぼり、本気でハマると家に器具を揃え始めるほど。

なぜナイトワーカーがシーシャ好きに走るのかというと、もともとの喫煙率の高さが関係している。

接客業はストレスが大きく、正直なところタバコでも吸わねばやっていられない。客の喫煙率もそこそこ高く、酒＋タバコが当たり前の空間で喫煙者が多いのは至って普通のことだろう。というわけで、単に「愛煙家が多いから」がシーシャ好きが増える一番の理由である。

ただ、ナイトワーカーの中にはもちろん非喫煙者も一定数いるのだが、意外にも非喫煙者でさえシーシャバーに足繁く通う。

歓楽街とは無縁の人々からすれば「一体ナゼ？」と疑問に思うかもしれないが、単純に水タバコの味が好きだったり、静かな空間でまったりタイムを楽しみに行くのだ。フレーバーにはチョコレートやフルーツ系などもそろい、タバコというよりカフェタイムのような感覚と言えようか。

夜のお店が閉まる時間は深夜1時～であり、寄り道先が限られる。おまけにワイワイ系のバーや酔った人間が集う飲食店ばかりが空いているため、心がホッと休まる場を求めると、落ち着いた空気感のシーシャを選びがちに。

歓楽街のシーシャバーは朝方まで営業するところが多いのも、ナイトワーカーが集う理由である。1人利用も友達との来店もOKとなると、「チルタイム」には非常にふさわしい場なのだ。