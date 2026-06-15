バドミントン志田千陽、「クロミちゃん」カチューシャでアイドル級かわいさ　卓球・平野美宇と笑顔2ショットも

バドミントンの志田千陽選手（29）が2026年6月11日、自身のインスタグラムを更新。サンリオピューロランドでのショットを披露した。

「冬の最後の思い出」

志田選手は、「冬の最後の思い出に平野美宇ちゃんとサンリオピューロランドに遊びに行かせていただきました」といい、パリ五輪・卓球女子団体で銀メダルを獲得した平野美宇選手（26）との2ショットやカチューシャをつけた姿を投稿した。

志田選手は、「初めてのピューロランドだったのですが全部が可愛くて癒されました」と語り、「ショーも、お食事も、全部が可愛くて楽しくて幸せな空間でした」とつづっていた。

「そしてみうちゃん、いつもありがとう～！可愛くて優しくて、平和なみうちゃんにも癒されました」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、志田選手は白いハイネックトップスと黒いレザージャケットを着用。平野選手はベージュのジャケットというコーデ。サンリオピューロランドをバックに、顔を寄せ合って笑顔をみせていた。2枚目では、「クロミちゃん」の黒いカチューシャをつけて笑顔をのぞかせる志田選手のソロショットを披露していた。

この投稿には、「これは反則です」「2人ともかわいい」「本当に可愛すぎる」「もうアイドルですよ」「尊い」といったコメントが寄せられていた。