中道・伊佐進一氏、生配信休止で心配の声も...「誹謗中傷なんて、まったく気にするタイプではありません」

中道改革連合の伊佐進一衆院議員が2026年6月14日、YouTubeの生放送をめぐる心配の声を受けたことをXで報告した。

「本当にオーバーワークで、朝も昼も15分の時間が取れなかった」

伊佐氏はこれまで、高市早苗首相陣営が25年9月の自民党総裁選や26年2月の衆院選で他候補を中傷する動画に関わったと疑われている問題について国会で追及してきた。

6月9日には経済系YouTube番組「ReHacQ（リハック）」での生配信に出演し、「『伊佐進一』ってエゴサやるとすごいっすよ。批判、中傷が」と、インターネット上で誹謗中傷を受けていることを明かしていた。

伊佐氏は14日、「なんだか、モーニングライブを２回休んだだけで、私の体調含めて心配頂き、多くの方々から激励の連絡を頂きました」と報告。自身のYouTubeチャンネルで配信している恒例の生配信をめぐり、心配の声が上がっていたことを明かした。

YouTubeの説明によると、伊佐氏が配信している「モーニングライブ」は、「毎朝8:30～（または昼）、その日の最新ニュースを厳選して生解説！」しているという。

心配の声には「全く、まったく問題ありません！！！」とし、休みとした理由については「本当にオーバーワークで、朝も昼も15分の時間が取れなかったために休んだだけ」と説明した。