【サッカーW杯】日本は「キング・オブ・アジア」、優勝候補オランダに冷や汗かかせた...韓国メディア称賛

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）は2026年6月15日、サッカーの日本代表を「キング・オブ・アジア」と称賛した。

日本は苦しみながらも貴重な勝ち点「1」を獲得

ワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第1節が15日（日本時間）、米ダラス・スタジアムで行われ、日本代表（FIFAランキング18位）がオランダ代表（同8位）と2－2で引き分けた。

前半、日本はペースをつかめず、オランダに主導権を握られた。それでも堅い守りで失点することなく、0－0で前半を折り返した。

後半に入って試合が動いた。後半5分、身長195センチのDFフィルジル ファンダイク（34）にヘディングを決められ、先制を許した。

7分後の後半12分、MF中村敬斗（25）がペナルティエリア手前の中央から右足を振り抜き、ゴールネットを揺らした。同点に追いつかれたオランダは、後半19分、FWクリセンシオ サマーフィル（24）がゴールを決め、再び突き放した。

流れを変えたい日本は、後半21分にMF伊東純也（33）を投入した。後半30分には3選手を一気に交代させ勝負に出た。徐々にボールがつながりだした後半43分、右コーナーキックからのボールを、FW小川航基（28）が頭で合わせた。ボールは、MF鎌田大地（29）の頭をかすめてゴールに吸い込まれた。

日本は苦しみながらも、貴重な勝ち点「1」を獲得した。

サッカーにおいてライバル関係にある韓国は、複数のメディアが日本対オランダ戦の結果を速報した。