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【サッカーW杯】オランダ監督は「日本を過大評価」、地元メディア「采配」批判...「日本が脅威だったのは失点後だけ」

2026.06.15 17:15
スポーツ班

    オランダメディア「Trouw」（ウェブ版）が2026年6月15日、サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会オランダ代表ロナルド クーマン監督（63）の采配を批判的に報じた。

  • オランダ代表ファンダイク選手（FIFAインスタグラムより）
    オランダ代表ファンダイク選手（FIFAインスタグラムより）
  • オランダ代表ファンダイク選手（FIFAインスタグラムより）

「日本戦での勝利を逃す結果となった劇的な3人同時交代」

    グループF第1節が15日（日本時間）、米ダラス・スタジアムで行われ、日本代表（FIFAランキング18位）がオランダ代表（同8位）と2－2で引き分けた。

    前半、日本はペースをつかめず、オランダに主導権を握られた。それでも堅い守りで失点することなく、0－0で前半を折り返した。

    試合は後半に入って動いた。後半5分、身長195センチのDFフィルジル ファンダイク（34）にヘディングを決められ、日本が先制を許した。後半12分には、MF中村敬斗（25）がペナルティエリア手前の中央から右足を振り抜き、ゴールネットを揺らした。

    日本は同点に追いつくも、後半19分、FWクリセンシオ サマーフィル（24）にゴールを許した。再び突き放され、流れを変えたい日本は、後半21分にMF伊東純也（33）を投入。後半30分には3選手を一気に交代させ勝負に出た。

    徐々にボールがつながりだした後半43分、右コーナーキックからのボールを、FW小川航基（28）がヘディングシュート。ボールは、MF鎌田大地（29）の頭をかすめてゴールに吸い込まれた。日本は土壇場で同点に追いつき、貴重な勝ち点「1」を獲得した。

    FIFAランキングで日本を上回り、優勝候補のひとつにも挙げられるオランダ。常に日本をリードする展開も勝ち切れなかった。地元メディア「Trouw」は、「日本戦での勝利を逃す結果となった劇的な3人同時交代、クーマン監督は『後悔はない』と語った」とのタイトルで、日本戦を分析した。

    記事では「3人の選手交代がオランダの勝利を阻んだ」とし、次のようにクーマン監督の采配を検証した。

「クーマン監督は最も脅威となる2人の攻撃的選手をベンチに下げた」
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