「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、オールスター投票で屈辱20位...打率リーグ2位も「キム・ヘソンより人気ない」地元メディア嘆き

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が、大リーグのオールスター戦（7月14日、フィラデルフィア）ファン投票の結果に衝撃を受けている。

打率リーグ2位→オールスター投票20位の屈辱

大リーグは2026年6月16日（日本時間）、オールスター戦ファン投票の第1回中間発表を行った。

サンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）は、ナ・リーグ外野部門で、16万6215票を獲得し20位だった。

大リーグ3年目のイは今季、序盤は打撃が低迷したが、5月下旬に調子が急上昇した。2割台だった打率を3割台に乗せ、ナ・リーグトップテンに名を連ねた。15日時点で打率.331を記録し、リーグ2位につけている。

韓国出身大リーガーでは、アトランタ・ブレーブスでプレーするキム・ハソン内野手（30）が、ナ・リーグのショート部門で15万3077票を獲得して6位につけている。

5月30日までロサンゼルス・ドジャースでプレーし、現在ドジャース傘下の3Aでプレーしているキム・ヘソン内野手（27）は、ナ・リーグのセカンド部門で34万5924票を獲得して4位に入った。

「OSEN」は、イの20位が予想外だったようで、ショックを隠さなかった。「まさか、イ・ジョンフの衝撃的な結果、MLB打率2位→オールスター投票20位の屈辱...『マイナーリーガー』キム・ヘソンよりも人気がない」とのタイトルで記事化した。