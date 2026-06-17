「抗議船、というキーワードは一切なくて」　「news zero」辺野古事故の遺族が櫻井翔さんに語ったやり切れなさ

報道番組「news zero」（日本テレビ系）は2026年6月15日、今年3月に沖縄県・辺野古沖で修学旅行生を乗せた船2隻が転覆し、船長と女子生徒の2人が亡くなった事故を特集した。

キャスターを務める櫻井翔さんが、事故で亡くなった同志社国際高校の武石知華さんの遺族にインタビューした様子が放送された。

「知華のことを誤解してほしくない」

櫻井さんは6月、知華さんの自宅を訪れ、遺族へのインタビューを行った。

知華さんの母は「尊い命に対して、もうちょっと何かできることがあったんじゃないか」、姉は「一番は、二度と同じような事故を起こして欲しくないですし、二度と子どもたちを政治に巻き込まないで欲しい」と訴えた。

遺族は「辺野古ボート転覆事故遺族メモ」との名前で、SNS「note」で発信を続けている。櫻井さんがその理由を聞くと、姉は、

「一番は、やっぱり知華のことを誤解してほしくない」

と答えた。

父は「今はもう、そういう声が非常に少なくなっているという前提でお話をさせていただきますけど、世間から見ると、抗議船に乗っていた生徒たちは『自業自得だ』ですとか『体を張って抗議活動をして命を失って良かったね』とか」といった発信があったことに触れた。

また、旅行のしおりには辺野古基地という記載はある一方で、抗議船に乗ることについては書かれていなかった。学校側の対応に遺族は次のように疑問を口にする。

「抗議船、というキーワードは一切なくて」（母）

「船の写真もなくて、ただ辺野古でボートに乗って、きれいなサンゴ礁を見る（という説明だった）」（姉）。