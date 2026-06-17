小泉進次郎氏、名大祭「自衛隊ブース」出展中止に言及「災害派遣の活動紹介すら...」　防衛省も「極めて遺憾」

小泉進次郎防衛相は2026年6月16日にXで、名古屋大学の学園祭「名大祭」で、出展が予定されていた「自衛隊ブース」が直前に中止された問題について言及した。防衛省のXはこの問題について、「極めて遺憾であり、重く受け止めています」とコメントしている。

理解促進のため「丁寧に調整を重ねながら準備」

「名大祭」の公式サイトによると、13日に自衛隊車両展示や防災知識の紹介といった内容の企画を行う予定だったが、12日に「諸事情により開催を中止することとなりました」と発表された。

防衛省公式Xは16日、この問題についてコメントした。

投稿によると、今回予定されていた展示は、自衛隊愛知地方協力本部が名大祭実行委員会から出展依頼を受けたことで検討されたという。展示内容は、自衛隊の災害派遣活動の実態についての理解促進を目的にしていたとする。

実行委員会の学生とともに「どのような出展が理解促進に資するかという観点から、丁寧に調整を重ねながら準備が進められてきました」と、経緯を説明した。

しかし展示前日の12日、名古屋大学職員組合中央執行委員会が、自衛隊の出展に反対する声明を発出。名大祭実行委員会はこれを受け、「安全の確保が困難となった」などを理由に、出展中止を求めたという。「協議の結果、直前で見送られるに至りました」とした。