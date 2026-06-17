泣く赤ちゃんに「うるさい」→寺田心「うるさいのはあなたですよ」　電車内での正義感溢れる行動にスタジオ感嘆

子役出身の俳優・寺田心さん（18）が、2026年6月16日放送のバラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ系）に出演し、泣く赤ちゃんに「うるさい」と言う人に対し、直接注意したというエピソードを明かした。

「赤ちゃんは泣くのがお仕事なので」

この日の番組のテーマは、「アクティブバイスタンダー（行動する傍観者）」だった。ハラスメントやいじめ、痴漢などの現場に居合わせた時、何らかの方法で介入して事態の悪化を防ごうとする人のことだ。

寺田さんは「僕は多分、けっこう正義感が強いタイプ」と切り出し、自身の経験を語った。

「電車でお子さんが泣いてて、お母さんが『すみません』みたいに言ってて、おばあちゃんたちが周りで見守ってるのに、どこぞから来た方が『うるさいんだよ』とか言ってて。『いやいや、うるさいのはあなたですよ』って直接言いに行ったんですけど」

このエピソードにスタジオは感心。司会の上田晋也さん（56）から「どうなったの？」と聞かれると、寺田さんは、「（相手が）『なんだよ』って言ったから、『赤ちゃんは泣くのがお仕事なので、間違ってないので、それ以上やめてもらっていいですか？』って言ったら、次の駅で降りられた」と明かした。

上田さんは「ごめんね、心くんとか言って。心さんにするね」と、冗談をまじえて感心を伝えていた。

また、他のゲストたちが介入できなかった経験を明かす流れで、寺田さんは「人として、最低限の常識は持っていてほしいなと思います。お互いに嫌な気持ちにならないようにする会話は、人間として徹底してほしい」と思いを語った。

番組の最後には、「被害を受けた方が、それを当たり前だと思ってしまって、また加害者になってしまう可能性もあるのかなと思ってて。被害だと思っていないから。その環境の中で生きてしまったから、ちゃんと教えられる場所なりできるといいなと思います」と持論を述べていた。