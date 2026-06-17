【楽天】吉井理人氏が監督就任、監督休養から1週間で急展開...「どういう神経なのか」球界OBが苦言

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年6月16日にユーチューブを更新し、元ロッテ監督・吉井理人氏（61）の楽天監督就任について「どういう神経なのかな」と球団の姿勢に苦言を呈した。

「GMが現場に降りて指揮を振るう方が賢明な策だった」

楽天は17日、吉井氏が新監督に就任することを発表した。19日にZOZOマリンスタジアムで再開されるリーグ戦のロッテ戦からチームを指揮するという。

楽天は今季、三木肇監督（49）体制の元、スタートを切った。チームは開幕から低迷し、巻き返しを図ったセ・パ交流戦では、パ・リーグの他チームが好調の中、9日時点で2勝10敗と大きく負け越していた。

チームの不振を受け、球団は10日、三木監督との双方協議により、同氏が休養することを発表した。三木監督に代わり、塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行として、10日の巨人戦から5試合、チームの指揮を執った。

スポーツ紙の報道によると、塩川監督代行はヘッドコーチに復任するという。

DeNAでヘッドコーチを務めた経験を持つ高木氏は、今回の一連の「騒動」について、厳しい論調で見解を述べた。

「1週間で（監督を）代えるというのは、言葉は悪いかもしれないが、浅はかだと思う。それだったら、石井（一久）GMが、現場に降りて指揮を振るう方が賢明な策だったと思う。吉井監督を立てるということは、前から接触はあったのかなという気はする」

吉井氏がロッテの監督時代から現場で取材してきた高木氏は、采配の特徴に関して、次のように分析した。