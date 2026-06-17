「110番！」叫ぶ男性をボンネットに載せタクシー発進　人身事故で日本交通が謝罪「あってはならない」

ボンネットに男性を載せたまま発進するタクシーを撮った動画がX上で取り上げられ、「あまりにも危険だ」と批判が相次いでいる。

男性は前に投げ出されて打撲を負ったといい、警察が出動する事態になった。タクシー大手「日本交通」（東京都千代田区）は、「あってはならない」と取材に説明して謝罪し、運転手への処分を検討していることを明らかにした。

「ヤバい、ヤバい」「危ない、危ない」

雨が降る夜中に、T字路交差点で止まったタクシーの前で、黒いTシャツを着た男性が何か呼びかけている。

タクシーは、何度かクラクションを鳴らすが、男性は動かない。すると、タクシーは動き始め、男性は、ボンネットの上に身を乗り出す。

「ヤバい、ヤバい」「危ない、危ない」

歩道から通行人らが声を上げるが、タクシーは、ゆっくり走り出した。この様子に、通行人から苦笑が漏れる。タクシーは、そのまま交差点を過ぎ、ボンネットに腹ばいで載った男性は、歩道に目を向ける。

「110番！ 110番！」

男性が右手を上げてこう叫ぶが、タクシーは、クラクションを鳴らしながら、なおも走って行く。別の動画では、タクシーの側面に「日本交通」のロゴが見えた。傘を差した通行人らしき男性がスマホで動画を撮りながら、タクシーを追い駆けていく。「ダメだよ」と周囲から声が出たところで、映像が終わっていた。

これらの動画は、2026年6月10日ごろから、X上で出回った。次々に転載されて、16日ごろに、大きな話題になった。トラブルの原因ははっきりしなかったが、「一歩間違えれば大事故」「殺人未遂になる可能性もある」などと危険過ぎるタクシーへの非難が相次いだ。

騒ぎを受けて、ボンネットに載っていた男性とみられるXアカウントが9日、状況を説明した。

それによると、男性は9日午前0時50分ごろ、東京・六本木の交差点近くで車を運転していて、車線を変えようとしたところ、客を降ろしたこのタクシーが発進してぶつかりそうになったという。