【サッカーW杯】韓国は「日本を教材にすべき」　オランダ苦しめた「完成度高い戦術」必要...地元メディア提言

韓国スポーツメディア「スポーツソウル」（ウェブ版）は2026年6月17日、サッカーのワールドカップ（W杯）韓国代表の特集記事を組み、「韓国は日本を教材にすべき」との見解を示した。

「日本は全体的には高水準のプレーを見せた」

W杯北中米大会グループAの韓国は、12日にメキシコ・グアダラハラ行われたグループステージ第1節で、チェコを2－1で破り白星発進した。19日に第2節がグアダラハラで行われる予定で、地元メキシコと対戦する。

一方、グループFの日本は、15日に米ダラス・スタジアムで行われた第1節で、オランダと対戦し2－2で引き分けた。FIFAランキング8位で優勝候補のオランダを相手に、貴重な勝ち点「1」を獲得した。

日本とライバル関係にあり、ともにグループステージ突破を目指す韓国。地元スポーツメディア「スポーツソウル」は、「オランダを苦しめた日本の『逆足のウイングバック』戦術...『攻撃力の強化』が必要な今、ホン・ミョンボ監督が参考にすべき教訓」とのタイトルで記事を展開した。

同メディアは「日本の3バックは、韓国に比べて完成度が高い。その鍵はサイドにある」と指摘し、オランダ戦に言及した。

「（日本は）ラインを下げず、前線からのプレッシングもせず、その代わりにミドルブロックで攻守30メートルの間隔を保ち、スペースを与えない戦術でオランダを苦しめた。結局、個人の能力によって失点してしまったものの、全体的には高水準のプレーを見せたと言える」

そして、森保一監督（57）の戦術を分析した。

「戦術的に最も目立った特徴は『逆足のウイングバック』だ。日本は左サイドに右利きの中村敬斗を、右サイドに左利きの堂安律を配置した。得意な足でクロスを上げるのではなく、内側に詰めてプレーできる構造を設計した。守備の場面では守備に集中するが、攻撃時には両選手ともラインを高く上げ、ウインガーのように動いた。その代わり、左右のストッパーがサイドに張り付いて攻撃をサポートした。特に左サイドの場合、伊藤洋輝がサイドバックもこなすセンターバックであるため、部分戦術の完成度が高かった」