「なんかヤバくね？」「怖い」与儀大介氏、原因不明の不調告白　「左腕がビリビリ」約1か月続き...MRI結果は

元埼玉県志木市議会議員で実業家の与儀大介氏が2026年6月18日にブログを更新し、左腕に痛みやしびれがあることについて、MRI検査を受けた結果を報告した。

しびれは「1時間のうち10〜20分くらいかなぁ？」

与儀氏は15日に「変な病気じゃありませんように。」とするブログエントリーで、

「最近ですねー左肩から腕がなんか痛くて、慢性的に左腕がビリビリ痺れたりして。うん？なんかヤバくね？と思ったので針刺しにきました いや、整形外科とかも行ったんすよ。レントゲンとかも撮ったけど特に異常ないって言われて」

と体の不調を明かした。しびれは1か月ほど続いているとして「ずっとじゃないけど1時間のうち10〜20分くらいかなぁ？」と説明。一時的に改善されたようだが完治せず、「なんか怖い」などと伝えた。

17日のエントリーでは、反響を受けて、「コメントで同じ症状で脳のMRI検査したら脳に腫瘍が見つかったとか書いてて怖過ぎるので、きました」と述べた。検査を前に「え、これで俺脳卒中とか脳梗塞とかだったらどうしたらいいの？」ともこぼした。

18日にはMRI検査の結果を「異常ナシでしたーーーーーー！！！！」と報告。「とりあえずよかった。腕は引き続き痺れてるけど、よかった」と安堵した一方で「でもじゃあ原因なに？」としている。