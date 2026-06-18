家族でディズニーシー計画も...急展開、くまだまさしのX投稿が反響　「なんか泣く」「良いパパすぎ」

お笑い芸人のくまだまさしさんが2026年6月17日にXを更新し、家族での東京ディズニーシー計画を巡る1日の顛末を明かし、SNS上で大きな反響を呼んでいる。「あんた最高の親父だよ」「素敵な1日でしたね〜」などの声が上がっている。

「これの為に俺は仕事をやってるんだ」

くまださんは17日、この日は家族でディズニーシーに行く予定だったとし、仕事を休みにしていたと報告。だが「娘が急に驚く事を言ってきた」と明かし、同日17日に友人とディズニーシーに行くことになったと告げられたという。なお、25年7月のXでくまださんは、娘が18歳になったと明かしている。

くまださんは「えーーーー仕事オフにしたのにー」と内心思ったというが、「友達同士で行った方が楽しいから、楽しんできなね〜」と伝えたという。ところがその後、娘から「私も友達もお金キツイからディズニー中止になった」との報告があった。

この展開に対し、「えーーーーもう午前中予定入れちゃったよー」と戸惑いを露わにしつつも、くまださんは「でも『お金がキツイから』とか何か若者って感じで良いっすねー」と記した。

結局この日は、妻と娘の希望で午後から茨城県内のアウトレットに行ったという。「俺は何も買わずただの荷物持ち」と振り返り、その夜はディズニーシー付近にあるショッピングモール「イクスピアリ」で食事をしたと明かした。

最後に「今家に帰ってきて2人でファッションショーをして楽しんでます」とし、「これの為に俺は仕事をやってるんだ」とコメントした。この投稿には、くまださんが大きな荷物を持つ様子と、家族3人での記念写真が添付されている。

くまださんに対し、SNS上では、「あんた最高の親父だよ」「こんな家族っていいな」「こんなの、いいパパすぎるだろ」「仲良し親子にほっこりです」「ナイスパパ」「こういうので良いんだよ」「やばいなんか泣く」「良いパパすぎる」などの声が寄せられている。