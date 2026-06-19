一瞬、誰？俳優・野村周平、眉なし＆びっしりタトゥーがみえる...ワイルドに激変ショット　「凄い迫力」「かっこいい」

俳優の野村周平さん（32）が、2026年6月16日にインスタグラムを更新。眉毛を剃り、タトゥーを入れた激変ショットを公開した。なお、ハッシュタグでは「＃刺青は入れてません」と、タトゥーは本物ではないことを明かしている。

「眉毛ないとこんなに人相って変わるんだ」

野村さんは、7月2日に配信開始されるNetflixシリーズ「ガス人間」に出演している。

6月16日のインスタグラムでは、「人生とは色々な選択の連続だ。そう僕は20代の時に思い続けて自分とは何者かと思う毎日を過ごしてきました」と切り出し、自身のこれまでをこう振り返った。

「色々なことに悩み、考え、僕は愛犬『スヌープ』の幸せのために我慢する選択をしました。30歳になって、新しい人生を始めようと思った時にふと、『刺青でもいれたろか』と浮かんだ。これからの人生を素直に生きようという決意の証です」

そんな折、「ガス人間」への出演が決まり、「刺青を描き、髪を伸ばしたら、眉毛が消えました」。

投稿に添えた写真では、長く伸ばした髪をオールバックにし、びっしりとタトゥーを入れた両腕を組んでいる。眉毛は剃り落とし、にらみつけるようにカメラを見ている。

野村さんは、「『眉毛ないとこんなに人相って変わるんだ』と後悔もしました」と率直に語りつつ、「また新しい自分が見れた事にも喜びを感じました」とつづった。

そのうえで、「このガス人間というプロジェクトに参加させていただいて本当にありがとうございます。僕が出る新しい作品がこれから始まる。この広大な地球で、作品のためにできる限りのことをしたい。決して自分と監督とスタッフさんに恥じないように」と決意を語った。

なお、ハッシュタグで「＃刺青は入れてません」と、タトゥーは本物ではないことを明かしている。

コメント欄には「写真見て、誰かわかりませんでした」「ワイルドで似合ってる」「眉なし刺青も似合ってしまうのが野村さん！ かっこいい」「凄い迫力！！ 入れてなくて良かった」などと書き込まれている。