ジャングリアにも絡む「クールジャパン機構」廃止か　累積赤字383億円、巨額の税金投じて出資した先が散々

官民ファンド「クールジャパン機構」（海外需要開拓支援機構）が、2024年度末時点で383億円近い累積赤字を出し、廃止を視野に入れた統廃合の検討対象になる見通しだと共同通信が26年6月12日、報じた。同機構は、1年前にオープンした「ジャングリア沖縄」の運営会社を傘下に持つ企業にも、80億円を出資している。

赤沢亮正経済産業相は6月16日の記者会見で、損益目標に達しなかった場合は「検討会を設置し、対応を検討したい」と述べた。巨額投資の「その後」を追った。

最大投資先「スパイバー」純損失295億円を計上

同機構は、安倍政権下の2013年に発足。日本の食、アニメ、先端技術などを海外需要の獲得につなげることを目的に、民間だけでは集まりにくい「リスクマネー」を供給する役割を担ってきた。しかし、2026年3月現在の出資金1513億円のうち、政府出資は1406億円。民間資金の呼び水になるはずが、実態としては公金依存の色合いが濃い。

投資状況も厳しく、2025年3月期の累積赤字額が383億円に上ったと報じられている。なかでも、複数のメディアが「廃止検討の決定打になった」とみているのが、最大の投資先で人工タンパク質素材を手がけるバイオ繊維ベンチャー「スパイバー」への出資だ。クールジャパン機構は同社に約140億円を投じたが、製品の量産化や収益化が難航。2024年12月期には、純損失295億円を計上した。

スパイバーは債務超過で私的整理に入ったことが2026年3月に判明し、ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長の長女・川名麻耶氏が代表を務める新会社に譲渡された。旧会社には巨額の金融債務が残るとされ、5月の参院決算委員会では立憲民主党の杉尾秀哉参院議員が、

「出資した140億円はどうなったのか。全額毀損したのか」

と追及。政府側は「どのようになるのか注視していきたい」などと明言を避けた。